В Чернигове произошли взрывы

В Чернигове на севере Украины произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По информации официального ресурса для оповещения населения, во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в окрестностях Киева.

12 января «Страна.ua» сообщало, что в городе Херсон, который находится под контролем Киева, произошли взрывы.

9 января глава проукраинской Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщал, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в подконтрольных Украине районах Запорожской области.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.