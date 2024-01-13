Шестимесячный младенец едва не задохнулся, проглотив прищепку для штор

Врачи детской больницы скорой медицинской помощи Новосибирска спасли шестимесячного ребенка, который проглотил металлическую прищепку для штор. Об этом сообщает портал Infopro54.

Полугодовалый ребенок поступил в новосибирскую больницу в тяжелом состоянии, младенец синел и задыхался. Родители сообщили медикам, что сын случайно проглотил острый металлический крючок для штор.

В ходе обследования выяснилось, что размеры инородного тела были больше просвета пищевода и сдавливали трахею. У предмета были заостренные края, которые травмировали стенки пищевода, нарастал отек тканей.

«Такая ситуация чревата тем, что чем дольше предмет находится в теле ребенка, тем больше отекают ткани. Любая попытка достать этот предмет ― это травматизация слизистой. Крючок торчал острыми краями наружу, просто потянуть было нельзя», — сообщила заведующая эндоскопическим отделением больницы Ольга Ахалкалакелова.

Извлечь прищепку пытались эндоскопическими инструментами, но инородное тело впилось в ткани, достать его удалось только с помощью лор-щипцов. В течение недели мальчик находился под медицинским наблюдением, после чего был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Крыму ребенок отказался измерять температуру, разгрыз градусник и проглотил ртуть.