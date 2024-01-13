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Шестимесячный младенец едва не задохнулся, проглотив прищепку для штор

В Новосибирске врачи спасли младенца, проглотившего прищепку от штор

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FotograFFF/Shutterstock

Врачи детской больницы скорой медицинской помощи Новосибирска спасли шестимесячного ребенка, который проглотил металлическую прищепку для штор. Об этом сообщает портал Infopro54.

Полугодовалый ребенок поступил в новосибирскую больницу в тяжелом состоянии, младенец синел и задыхался. Родители сообщили медикам, что сын случайно проглотил острый металлический крючок для штор.

В ходе обследования выяснилось, что размеры инородного тела были больше просвета пищевода и сдавливали трахею. У предмета были заостренные края, которые травмировали стенки пищевода, нарастал отек тканей.

«Такая ситуация чревата тем, что чем дольше предмет находится в теле ребенка, тем больше отекают ткани. Любая попытка достать этот предмет ― это травматизация слизистой. Крючок торчал острыми краями наружу, просто потянуть было нельзя», — сообщила заведующая эндоскопическим отделением больницы Ольга Ахалкалакелова.

Извлечь прищепку пытались эндоскопическими инструментами, но инородное тело впилось в ткани, достать его удалось только с помощью лор-щипцов. В течение недели мальчик находился под медицинским наблюдением, после чего был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Крыму ребенок отказался измерять температуру, разгрыз градусник и проглотил ртуть.

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