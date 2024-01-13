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Венедиктов подал иск из-за закрытия «Эха Москвы»

Венедиктов подал иск к руководству «Газпром-Медиа» на ₽1 млрд из-за «Эха Москвы»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) подал иск к руководству «Газпром-Медиа» из-за закрытия радиостанции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

По информации издания, сумма иска составляет 1,1 млрд рублей. Ответчиками выступают четверо действующих и один бывший член совета директоров ЗАО «Эхо Москвы».

Сторона истца оценивает убытки от закрытия радиостанции в 893 млн рублей, еще 200 млн рублей — от отказа от товарных знаков.

До этого Венедиктов говорил, что хочет жить только в России.

Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» за «целенаправленное размещение на систематической основе» материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. После этого совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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