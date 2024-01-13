Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за сильных морозов

Москвичей предупредили о сильном морозе в ночь на 13 января — в российской столице ожидается снижение температуры до -30 градусов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Под особым контролем — функционирование систем жизнеобеспечения. На круглосуточном дежурстве находятся диспетчерские службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, подготовлены источники аварийного энергоснабжения», — заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Москвичам рекомендуется сократить время пребывания на улице из-за сильного мороза. В данный момент температура теплоносителя в системе отопления находится на максимальном значении.

До этого синоптики пообещали москвичам морозные выходные и новую волну тепла.

Врачи ранее рассказали, как такие резкие изменения погоды пережить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.