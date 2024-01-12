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В Белоруссии автотехник поехал на свидание со своей девушкой на машине клиента

В Белоруссии автотехник угнал машину клиента, чтобы поехать на свидание

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Минская милиция/VK

В Минске задержали сотрудника станции технического обслуживания машин, который угнал чужую машину. Об этом сообщает милиция региона.

По версии правоохранителей, один из клиентов передал свою машину в сервис для ремонта. Употребивший алкоголь 28-летний работник сел за руль автомобиля и поехал на нем к своей возлюбленной. По дороге его остановили сотрудники ДПС ГАИ.

«За вождение в состоянии алкогольного опьянения на водителя составили административный протокол, а автомобиль поместили на штрафстоянку», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ранее его уже привлекали к ответственности за подобное преступление.

Ранее на Кубани подросток выстрелил в свою опекуншу и угнал машину ее мужа.

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