В Белоруссии автотехник поехал на свидание со своей девушкой на машине клиента

В Минске задержали сотрудника станции технического обслуживания машин, который угнал чужую машину. Об этом сообщает милиция региона.

По версии правоохранителей, один из клиентов передал свою машину в сервис для ремонта. Употребивший алкоголь 28-летний работник сел за руль автомобиля и поехал на нем к своей возлюбленной. По дороге его остановили сотрудники ДПС ГАИ.

«За вождение в состоянии алкогольного опьянения на водителя составили административный протокол, а автомобиль поместили на штрафстоянку», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ранее его уже привлекали к ответственности за подобное преступление.

Ранее на Кубани подросток выстрелил в свою опекуншу и угнал машину ее мужа.