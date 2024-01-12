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Россиянин схватился в гостях за топор и забрал чужой телефон и ключи от квартиры

В Ленобласти ищут человека, который ограбил мужчину, размахивая в гостях топором

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Житель Ленинградской области схватился в гостях за топор и отобрал у мужчины телефон и ключи от квартиры. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел 11 января в многоэтажке на Северной улице в Кировске. В одной из квартир принимали гостей. 32-летний пострадавший пришел туда по приглашению соседа, засиделся и познакомился с мужчиной по имени Джамал. Последний внезапно схватился за топор и потребовал отдать ему мобильный телефон. В итоге злоумышленнику удалось забрать гаджет, а также связку ключей от квартиры потерпевшего. Тот оценил ущерб в 10 тыс. рублей.

К настоящему времени 39-летнего горожанина объявили в розыск. Известно, что он проживает неподалеку от места преступления и раньше уже был судим. В начале 2000-х годов подозреваемого привлекли к уголовной ответственности за кражу, а летом 2023 года задержали по делу о разбое и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее неизвестные напали на пенсионерку с целью ограбления, но не нашли в ее доме ничего ценного.

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