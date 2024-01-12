Российский бизнесмен считает, что потерял $1 млрд при покупке картин и обвинил аукцион Sotheby's в обмане

Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев, который считается одним из богатейших людей России, обвинил в мошенничестве швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Как сообщает The New York Times, коллекционер искусства считает, что потерял на сделках, оформленных при его участии, $1 млрд.

Предприниматель подал иск к аукционному дому Sotheby's, так как считает, что организация помогала Бувье продавать картины по завышенным ценам. Издание пишет, что арт-дилер и бизнесмен были дружны, вместе ходили на футбольные матчи и праздновали дни рождения. Рыболовлев доверял советам Бувье и на долгие годы сделал его своим единственным посредником при покупке произведений искусства.

Так, по данным NYT, в 2013 году Рыболовлев выкупил у Бувье полотно «Спаситель мира», которое приписывают кисти Леонардо да Винчи и подлинность которого ставится специалистами под сомнение. Считавшееся утраченным оно впервые появилось на аукционе в 2005 году и было продано тогда всего за $1175.

Спустя несколько лет картиной заинтересовался российский предприниматель и отдал за нее $127,5 млн. Как сообщается, на этой сделке Бувье, ранее выкупивший произведение искусства на аукционе, заработал около $40 млн. При этом на суде стало известно, что комиссия, которая ему полагалась, составляла всего один процент от суммы, которую заплатил коллекционер. Узнав об этом, тот прервал с ним контакты.

Еще в 2021 году Бувье утверждал, что имел право назначать любую цену на предметы искусства и являлся не просто консультантом для Рыболовлева, а был именно продавцом. В электронной переписке с бизнесменом он пытался отговорить его от приобретения «Спасителя мира» и писал, что эта работа вряд ли может считаться хорошим вложением средств.

Всего на свою коллекцию искусства предприниматель, как уточняется, потратил около $2 млрд.

Ранее Дмитрия Рыболовлева обвинили в финансовых махинациях. Football Leaks выяснил, что бизнесмен делал денежные вливания в клуб «Монако» в обход финансового фейр-плей. Для этого он использовал фиктивные спонсорские контракты и офшорные счета в Гонконге и на Виргинских островах.