В Кузбассе у женщины обнаружили 15-килограмовую опухоль в яичниках и рак шейки матки

В Новокузнецке у девушки обнаружили крупную опухоль диаметром 30 сантиметров. Об этом сообщает министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов на своей странице во «ВКонтакте».
Россиянка обратилась в больницу из-за проблем с дыханием. Врачи диагностировали опухоль левого яичника весом около 15 килограммов. Во втором нашли шестисантиметровое новообразование. Помимо этого, у пациентки выявили рак шейки матки.
Выяснилось, что 22-летняя девушка не обратила внимание на то, что ее живот увеличился. Проблемы с дыханием возникли из-за давления на диафрагму.
Специалисты успешно прооперировали пациентку, ее уже выписали.
Беглов призвал проявлять больше внимания к своему здоровью и своевременно посещать специалистов.
Ранее в Тюмени россиянин четыре года не ходил к врачам и попал в больницу с гигантской опухолью мошонки.