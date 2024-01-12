В Кузбассе у женщины обнаружили 15-килограмовую опухоль в яичниках и рак шейки матки

В Новокузнецке у девушки обнаружили крупную опухоль диаметром 30 сантиметров. Об этом сообщает министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов на своей странице во «ВКонтакте».

Россиянка обратилась в больницу из-за проблем с дыханием. Врачи диагностировали опухоль левого яичника весом около 15 килограммов. Во втором нашли шестисантиметровое новообразование. Помимо этого, у пациентки выявили рак шейки матки.

Выяснилось, что 22-летняя девушка не обратила внимание на то, что ее живот увеличился. Проблемы с дыханием возникли из-за давления на диафрагму.

Специалисты успешно прооперировали пациентку, ее уже выписали.

Беглов призвал проявлять больше внимания к своему здоровью и своевременно посещать специалистов.

Ранее в Тюмени россиянин четыре года не ходил к врачам и попал в больницу с гигантской опухолью мошонки.