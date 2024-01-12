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В АТОР назвали несущественной сумму в €25 за вход в мечеть Айя-София

В АТОР предупредили туристов о подорожании билетов во дворцы-музеи Стамбула

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Depositphotos

Подъем цен на туристические услуги в Стамбуле неизбежен из-за слабой позиции местной валюты – лиры. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян, комментируя решение властей сделать посещение мечети Айя-Софии для иностранцев платным. С 15 января вход будет стоить €25.

«С точки зрения туристов сумму в 25 евро, а на семью из двоих или четверых человек это 50-100 евро, нельзя назвать какой-то существенной тратой. С другой стороны, безусловно, часть туристов задумается над тем, чтобы тратить деньги на посещение данной достопримечательности. Она, конечно, является знаковой для Стамбула, и я думаю, что турецкие власти подошли взвешенно к определению размеров платы за посещение данного памятника архитектуры», — сказал Мурадян.

По его мнению, вслед за мечетью Айя-София власти могут поднять цены на входные билеты и в другие музеи.

«Подъем цен на туристические услуги в некоторой степени неизбежен в связи с не очень хорошей судьбой лиры, которую мы наблюдаем в последние несколько лет. И, конечно, туристам следует быть готовыми к увеличению стоимости услуг, связанных с пользованием туристической инфраструктуры Стамбула», — считает вице-президент АТОР.

12 января в министерстве культуры и туризма Турции сообщили, что вход в мечеть Айя-София в Стамбуле для иностранных граждан с 15 января 2024 года будет стоить €25.

В ведомстве пояснили, что при установлении платы за посещение мечети руководствовались рекомендациями ЮНЕСКО.

Собор Святой Софии, который сейчас носит название Большая мечеть Айя-София, был воздвигнут в VI веке при императоре Юстиниане и более тысячи лет оставался самым большим христианским храмом в мире. В 1453-м после захвата Константинополя турками-османами Святая София была переделана в мечеть.

В 1934 году храму придали статус музея, он сохранял и христианское, и мусульманское убранство.

В июле 2020 года президент республики Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о возобновлении в Айя-Софии мусульманских богослужений. Вход в мечеть был бесплатным для всех посетителей, включая туристов.

Ранее стало известно о разрушении мечети в Газе после израильских обстрелов.

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