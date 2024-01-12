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Россиянка взяла кредиты на семью и отдала аферистам 4 млн рублей, устраиваясь на работу

В Воронеже женщина хотела устроиться на работу и отдала мошенникам 4 млн рублей

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Shutterstock

Жительница Воронежской области доверилась мошенникам во время поисков работы и лишилась 4,2 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Женщина искала работу и разместила резюме на сайте. С ней связался мужчина и предложил удаленную работу. Во время оформления он рассказал об условиях перечисления заработной платы. Россиянка должна была войти в приложение банка и ввести указанный неизвестным код.

В результате со счета женщины списали около пяти тысяч рублей. После этого мошенник заявил, что на ее имя создан валютный счет и с ним могут возникнуть проблемы, если россиянка не сделает множество крупных переводов.

Женщина согласилась и оформила кредиты на себя и родственников. Всего пострадавшая перевела мошенникам четыре миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент аферистов ищут.

Ранее на Урале таксистка помешала пенсионерке отдать мошенникам 1,8 млн рублей.

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