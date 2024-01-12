Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

82-летнего пенсионера с гражданством РФ выдворят из Латвии как угрозу нацбезопасности

Власти Латвии решили выдворить пожилого россиянина из-за угрозы нацбезопасности

close
100%
Шпроты в изгнании I Новости Латвии' class="item-image" >
Телеграм-канал Шпроты в изгнании I Новости Латвии

82-летнего российского пенсионера и жителя Латвии Бориса Каткова депортируют, сообщает Telegram-канал «Шпроты в изгнании».

Главу Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и представительства БФУ имени Канта решили выдворить из страны. Сегодня утром к пенсионеру пришли пограничники и дали ему час на сборы.

«Сказали, на границу повезут. Я говорю: у меня никого и ничего там [в России] нет. А их это не беспокоит. Езжайте хоть в Турцию, хоть в Узбекистан. Я возглавляю организации, надо рассчитаться, закрыть все финансовые вопросы – не дают возможности. Хотя бы на неделю позже, я же не сбегу. Мы все отсюда уедем», — говорит пенсионер.

Он знал, что власти страны собираются депортировать всех активистов с российским гражданством, но не предполагал, что все произойдет так быстро.

По имеющимся данным, 10 января Каткова лишили постоянного ВНЖ, назвав его «угрозой нацбезопасности», а 12 января задержали и разлучили с родными. Полагающуюся по закону возможность обжаловать выдворение в течение месяца мужчине не предоставили. Как сообщил журналист Алексей Стефанов, Каткова доставят на границу в ближайшие часы.

«Нет слов. Надеюсь, что Россия меня примет, предоставит возможность жить, а в дальнейшем, может быть, примет всю [мою] семью, которой без меня очень тяжело», — признается мужчина. В Латвии у него остаются жена, дочь, сын, а также внук и внучка.

В конце декабря власти страны нашли повод депортировать более 1,2 тысячи россиян. По данным гостелерадио, 1213 человек не предоставили документы на получение какого-либо вида на жительство в Латвии. В связи с этим, указанным лицам необходимо покинуть республику. На днях временный поверенный в делах РФ на территории Латвии Олег Зыков заявил, что местная миграционная служба стала аннулировать постоянные виды на жительство у россиян в массовом порядке.

Ранее в МИД РФ сравнили планы Латвии выдворить россиян с действиями фашистов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами