82-летнего пенсионера с гражданством РФ выдворят из Латвии как угрозу нацбезопасности

82-летнего российского пенсионера и жителя Латвии Бориса Каткова депортируют, сообщает Telegram-канал «Шпроты в изгнании».

Главу Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и представительства БФУ имени Канта решили выдворить из страны. Сегодня утром к пенсионеру пришли пограничники и дали ему час на сборы.

«Сказали, на границу повезут. Я говорю: у меня никого и ничего там [в России] нет. А их это не беспокоит. Езжайте хоть в Турцию, хоть в Узбекистан. Я возглавляю организации, надо рассчитаться, закрыть все финансовые вопросы – не дают возможности. Хотя бы на неделю позже, я же не сбегу. Мы все отсюда уедем», — говорит пенсионер.

Он знал, что власти страны собираются депортировать всех активистов с российским гражданством, но не предполагал, что все произойдет так быстро.

По имеющимся данным, 10 января Каткова лишили постоянного ВНЖ, назвав его «угрозой нацбезопасности», а 12 января задержали и разлучили с родными. Полагающуюся по закону возможность обжаловать выдворение в течение месяца мужчине не предоставили. Как сообщил журналист Алексей Стефанов, Каткова доставят на границу в ближайшие часы.

«Нет слов. Надеюсь, что Россия меня примет, предоставит возможность жить, а в дальнейшем, может быть, примет всю [мою] семью, которой без меня очень тяжело», — признается мужчина. В Латвии у него остаются жена, дочь, сын, а также внук и внучка.

В конце декабря власти страны нашли повод депортировать более 1,2 тысячи россиян. По данным гостелерадио, 1213 человек не предоставили документы на получение какого-либо вида на жительство в Латвии. В связи с этим, указанным лицам необходимо покинуть республику. На днях временный поверенный в делах РФ на территории Латвии Олег Зыков заявил, что местная миграционная служба стала аннулировать постоянные виды на жительство у россиян в массовом порядке.

Ранее в МИД РФ сравнили планы Латвии выдворить россиян с действиями фашистов.