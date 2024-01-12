Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Неизвестный ворвался в квартиру к школьнику, чтобы научить его делать взрывчатку

В ХМАО мужчина преследовал подростка от школы и ворвался к нему в квартиру

close
100%
Depositphotos

В Ханты-Мансийске неизвестный проследил за подростком и ворвался к нему в квартиру, пока его родителей не было дома. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на сообщение отца мальчика, оставленное в домовом чате.

На днях с неадекватным взрослым столкнулся 15-летний школьник. Мужчина преследовал его от школы до дома, а затем прошел за несовершеннолетним в подъезд и лифт. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Затем незнакомец проник в квартиру и стал говорить мальчику, что он «взрывник» и хочет научить его делать взрывчатки и бомбочки. По словам подростка, мужчина утверждал, что знает его отца, но при этом просил не звонить родителям. Тем не менее мальчик связался с отцом, а тот вызвал на место полицию.

Неадекватного мужчину задержали. Подробности инцидента в пресс-службе УМВД России пока комментировать не стали.

Ранее россиянин напал на водителя«скорой» , которая приехала к нему на вызов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами