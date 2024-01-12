Неизвестный ворвался в квартиру к школьнику, чтобы научить его делать взрывчатку

В Ханты-Мансийске неизвестный проследил за подростком и ворвался к нему в квартиру, пока его родителей не было дома. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на сообщение отца мальчика, оставленное в домовом чате.

На днях с неадекватным взрослым столкнулся 15-летний школьник. Мужчина преследовал его от школы до дома, а затем прошел за несовершеннолетним в подъезд и лифт. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Затем незнакомец проник в квартиру и стал говорить мальчику, что он «взрывник» и хочет научить его делать взрывчатки и бомбочки. По словам подростка, мужчина утверждал, что знает его отца, но при этом просил не звонить родителям. Тем не менее мальчик связался с отцом, а тот вызвал на место полицию.

Неадекватного мужчину задержали. Подробности инцидента в пресс-службе УМВД России пока комментировать не стали.

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