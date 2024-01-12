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Приезжий украл с карты жителя Новороссийска 1 млн рублей

У жителя Новороссийска приезжий украл с карты один миллион рублей

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Официальный новостной канал Управления МВД России по городу Новороссийску

Житель Новороссийска заявил, что с его карты украли один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Как установили правоохранители, 11 января потерпевший распивал спиртное с малознакомым мужчиной на кухне общежития. Во время застолья потерпевший доставал телефон, под чехлом которого хранил банковскую карту. Когда он отлучился, новый приятель достал карту, ввел ее номер в мобильное приложение, и затем перевел один миллион рублей несколькими операциями.

Подозреваемый в преступлении задержан. Им оказался 35-летний мужчина, приехавший в город из Архангельска. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «кража», ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее на Урале таксистка помешала пенсионерке отдать мошенникам 1,8 млн рублей.

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