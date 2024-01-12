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В Петербурге женщина получила штраф за сокрытие информации о поджоге военкомата

В Петербурге оштрафовали знакомую медбрата, пытавшегося поджечь военкомат

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В Петербурге суд признал виновной женщину, которая скрыла информацию о готовящемся поджоге военкомата. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, в 2022 году женщина узнала о том, что ее знакомый медработник Максим Асриян планировал совершить поджог, но не сообщила об этом в правоохранительные органы.

Россиянка признала вину. Суд обязал женщину выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

Самого Асрияна задержали в 2022 году за попытку поджога военкомата. Известно, что он приобрел бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, но поджечь здание не удалось. Мужчину также обвинили в госизмене.

Ранее на Урале двоих мужчин осудили за подготовку к поджогу военкоматов.

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