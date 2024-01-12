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Под Калининградом мужчина решил отомстить пожилой соседке и сжег 16 тюков ее сена

Под Калининградом мужчина поджег 16 тюков сена соседки из мести

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В Калининградской области поджог тюков с сеном закончился для мужчины уголовным делом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Нестеровском районе. По версии правоохранителей, накануне 44-летний подозреваемый поссорился с местной 60-летней жительницей.

Ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вспомнил о произошедшем. Мужчина отправился на поле около дома соседки, где поджег 16 тюков сена.

Россиянина оперативно задержали. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Мужчина может оправиться в колонию на пять лет.

Ранее женщина подожгла кровать бывшего, пока он спал с другой девушкой.

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