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Логопед назвала причины и способы коррекции заикания у детей

Логопед Ворошилова: заикание возникает при сильных нагрузках нервной системы

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Shutterstock

Заикание у детей чаще возникает в возрасте от двух до пяти лет во время развития речевой функции. Оно появляется на фоне сильной нагрузки нервной системы, рассказала заведующая лабораторией образования и комплексной реабилитации детей с нарушениями речи ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики» Елена Ворошилова «Пятому каналу».

«Когда мы говорим о появлении заикания, всегда надо помнить, что основу для его возникновения составляет ослабленность нервной системы», — пояснила логопед.

При нагрузке нервной системы спровоцировать заикание может как негативный, так и позитивный фактор. К примеру, если на ребенка произведет сильное впечатление какое-то событие – поход в цирк, шумная компания и другие.

Чтобы справиться с заиканием, ребенку необходимо создать благоприятную атмосферу и обеспечить для него эмоциональный комфорт, отметила Ворошилова. Также специалист посоветовала воздержаться от требований и претензий к ребенку, придерживаясь «мягкой системы» правил.

«Это правильный сон, питание, режим гуляния, режим учебных нагрузок», — объяснила она.

Если речевой дефект окончательно сформировался, нужно обратиться за помощью к логопеду. Также рекомендуется при коррекции заикания не исключать помощь врачей.

«Мы всегда говорим о комплексной работе специалистов. Это и учитель-логопед, и медицинские специалисты, такие как врач-невролог. Часто подключаются сюда и физио-терапевтические процедуры», — объяснила специалист, посоветовав родителям набраться терпения, так как коррекция дефекта требует времени.

Россиянам ранее рассказали, когда ребенка необходимо вести к логопеду.

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