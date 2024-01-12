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Консультацию психолога включили в базовую программу ОМС в РФ

«Ведомости»: консультации психологов включили в программу ОМС

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Pexels

В базовой программе ОМС появятся консультации клинических психологов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на утвержденную правительственную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024–2026 гг.

Консультации специалистов будут доступны пациентам, которые состоят на диспансерном наблюдении (с хроническими вирусными гепатитами B и C, ВИЧ, сердечной недостаточностью, болезнью Крона, алкогольным циррозом печени и другими диагнозами), ветеранам боевых действий, а также женщинам в беременность, а также в послеродовой период.

Как отмечает издание, пилотный проект по оказанию психологической помощи пациентам с онкологией и их родственникам, который предшествовал нынешней инициативе, был реализован властями Москвы с 2022 года и действует до сих пор.

Ранее психолог рассказала, как понять, что подростку нужно к психологу или психиатру.

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