Охотинспектор ранил в спину российскую школьницу во время охоты на дичь

Член «Союза охотников и рыболовов Челябинской области» подстрелил во время охоты на дичь старшеклассницу. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление пресс-службы областного главка МВД.

По данным информагентства, несчастный случай произошел 9 января в Сосновском районе. Вечером того дня ученица 11 класса каталась с другом по лесу на машине. В какой-то момент транспортное средство застряло в снегу, и пассажирка покинула салон, чтобы помочь вытолкнуть автомобиль. Именно тогда охотник, находившиеся поблизости, выстрелил из ружья и промахнулся. Пуля угодила в спину пострадавшей, ее экстренно госпитализировали.

11 января стало известно, что в отношении охотника, оказавшегося охотинспектором, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Его задержали, но отпустили под подписку о невыезде. В «Союзе охотников и рыболовов» отказались комментировать произошедшее и заявили, что не располагают информацией об инциденте.

Ранее российский военный выстрелил из ружья и попал в голову товарищу во время охоты.