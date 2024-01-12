Онищенко оценил список запрещенных слов для врачей Москвы

Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с «Ридусом» прокомментировал рекомендации, адресованные столичным врачам, призывающие не употреблять на приеме грубые слова и фамильярные речевые обороты. По его словам, такое решение является «уместным», поскольку «невежливое обращение медработника затрудняет налаживание коммуникации с пациентом, необходимой для эффективного оказания медпомощи».

«Я примерил эти слова к себе. <...> Половина из них фамильярны, например, «короче» или «молодой человек». Когда первый раз вы приходите на прием к врачу и к вам обращаются «молодой человек», это недопустимо. <...> Депздрав, может быть, в немножко жесткой административной форме, но правильно высказал свою озабоченность», — отметил Онищенко.

Он добавил, что большая часть пациентов — пожилые люди, которые «очень щепетильны к таким вещам».

По данным СМИ, департамент здравоохранения Москвы рекомендовал врачам не употреблять фразы «ясно», «ваша проблема», «молодой человек», «не болейте» и др.

В декабре столичный Депздрав сообщил, что участившееся количество вызовов врачей на дом является обычным для эпидемиологического сезона и не превышает значений прошлого года.

Ранее правительство России одобрило изменения в субсидиях по здравоохранению.