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На даче Сталина обнаружили два тела

Mash: два тела обнаружены на заброшенной даче Иосифа Сталина в Мытищах

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

На заброшенной даче бывшего лидера СССР Иосифа Сталина в Мытищах были обнаружены два тела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Два тела обнаружены на заброшенной даче Иосифа Сталина. Предварительно, это бывший охранник участка и его приятель», — рассказали журналисты.

Причина их смерти пока неизвестна.

В сентябре 2023 года сообщалось, что усадьба «Липки-Алексеевское» в Мытищинском округе Подмосковья, где в начале 1930-х годов проживал Иосиф Сталин, была приобретена на торгах краснодарской компанией «Консалтинг и право»

В этой усадьбе Иосиф Сталин проживал с 1932 по 1934 год. На протяжении последующих десятилетий объект использовался как правительственная дача, здание не раз перестраивалось, на территории усадьбы появлялись новые сооружения. В 1989 году на этом месте находился реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями. В 2004 году здание было закрыто на реконструкцию, а позднее передано в «Дом.РФ».

Ранее сообщалось, что правнук обрадовался продаже дачи Сталина в Подмосковье.

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