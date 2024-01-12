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Бывший вице‑президент Газпромбанка объявлен в розыск по уголовной статье

МВД РФ объявило в розыск бывшего вице‑президента Газпромбанка Волобуева

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев (признан в РФ иностранным агентом) объявлен в розыск по уголовной статье, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные базы розыска МВД РФ.

«Волобуев Игорь Михайлович. Разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе.

При этом статья, по которой разыскивается мужчина, не называется.

Минюст РФ включил Волобуева и ряд других лиц в список иноагентов 13 октября прошлого года. По данным министерства, указанные лица, внесенные в список иноагентов, открыто поддерживали украинские власти или распространяли недостоверную информацию о деятельности России. Кроме того, по данным ведомства, некоторые из них принимали участие в создании материалов других иностранных агентов.

9 января бывшего владельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск. В карточке говорится, что он «переобъявлен» в розыск из-за нового уголовного дела.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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