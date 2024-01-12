Большинство россиян отметили Новый год дома с семьей

В этом году большинство россиян отмечали праздник дома с семьей, закупившись продуктами накануне застолья. К такому выводу пришли аналитики медиахолдинга «Rambler&Co» и онлайн-ретейлера «Самокат», которые провели совместное исследование о главных новогодних традициях и предпочтениях горожан.

Согласно опросу, 89% респондентов никуда не уезжали во время праздника. В гости в своем городе отправились 4%, а в другой город — 3%.

Почти половина опрошенных — 40% — рассказали, что соблюдают традиции и украшают дом к празднику — наряжают елку, вешают гирлянды и вырезают снежинки. Чуть более трети респондентов отметили, что наряжают только елку, 11% вешают новогодние венки и букеты из лапника. А 17% горожан вовсе не украшают дом к празднику.

Продукты для новогоднего стола 24% россиян приобрели 31 декабря. 69% респондентов сделали это за одну или две недели до праздника, а 7% — за месяц.

Главным новогодним блюдом 43% респондентов назвали салат «Оливье». За ним следуют бутерброды с икрой (18%), селедка под шубой (15%) и запеченная курица, утка или гусь (10%). Холодец выбрали лишь 9% участников опроса. Остальные блюда суммарно набрали 5% голосов.

Также исследователи выяснили, что праздничные салаты большинство готовят самостоятельно — так ответили 53% участников, 19% доверяют это близким, 16% занимаются приготовлениями вместе с друзьями и родными. Не едят их только 6% респондентов. Остальные заказали готовые блюда или угощались салатами в гостях.

Почти все опрошенные не представляют себе праздника без мандаринов на столе. На втором месте по популярности среди фруктов оказались ананасы, а третье место между собой разделили бананы и виноград.

На январских каникулах 55% опрошенных ели то, что осталось с новогодней ночи, 41% готовили привычные блюда. Заказывали доставку и ходили в кафе 4% ответивших.

Также «Самокат» проанализировал, какие продукты пользователи сервиса предпочитали покупать на новогодних праздниках. Особой популярностью пользовалась молочная продукция — ее заказывали на 64% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте — безалкогольные напитки — спрос на них вырос на 66%. Спрос на хлеб и хлебобулочные изделия среди покупателей онлайн-ретейлера вырос на 59%, на кулинарию — на 98%.