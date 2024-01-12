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Статую Греты Тунберг убрали от главного входа британского вуза после жалоб студентов

В Британии демонтировали статую Греты Тунберг, признанную пустой тратой денег

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Andrew Matthews/PA Images/Getty Images

Статую Греты Тунберг убрали от главного входа в британский университет после того, как студенты назвали ее пустой тратой денег. Об этом пишет Daily Mail.

Бронзовая скульптура, посвященная известной экоактивистке, была установлена перед главным входом в университет Винчестера в марте 2021 года. Впоследствии студенты узнали, что на создание и установку статуи было потрачено £24 тыс., и возмутились. Тогда студсовет выразил мнение, что эти деньги стоило потратить на проведение «более значимых экологических мероприятий».

В 2023 году начались протесты, во время которых учащиеся вуза и местные жители требовали демонтировать скульптуру и сделали ее «мишенью для антиобщественного поведения». В июле статую было решено убрать, так как руководство университета захотело обеспечить ее «более устойчивым цоколем». В настоящее время она находится во внутреннем дворе университета.

«Статуя, наряду с другими произведениями искусства на территории кампуса, является популярным местом для посетителей нашего кампуса. Мы будем рады и дальше принимать всех желающих посмотреть на нее после завершения работ. Новое местоположение статуи — сад во внутреннем дворе университетского центра Вест-Даунс», — заключил представитель университета.

Ранее стало известно, что в Израиле из учебников удалят упоминания о поддержавшей палестинцев Тунберг.

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