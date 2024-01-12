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Крыса прогрызла дверь в доме пары и пробралась к ним в спальню

Daily Star: в Англии крыса прогрызла дверь и пробралась в комнату со спящим ребенком

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Shutterstock

В Англии крыса прогрызла дверь в доме пары и пробралась к ним в спальню, пишет Daily Star.

Как рассказала женщина по имени Хлоя, в спальне вместе с ней спал ее маленький ребенок, пока муж был на работе. Мать добавила, что не видела крысу, а только слышала шорох и звук, похожий на скрежет. Чтобы грызун снова не пробрался в комнату, британка положила под дверь полотенце.

«Мы испугались, что крыса снова прогрызет дверь», — объяснила она.

Женщина добавила, что крыса жила в доме не менее месяца, так как она уже находила раньше погрызанные предметы. Для того, чтобы избавиться от грызуна, Хлое пришлось обращаться за помощью к специалисту.

Марк Телфорд, посетивший дом Хлои, рассказал, что в последнее время количество подобных заказов увеличилось на 30 процентов. Мужчина винит в этом местную администрацию, которая не может организовать правильный вывоз мусора с улиц.

Ранее мэр Нью-Йорка обвинил крыс в массовом бегстве людей из города.

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