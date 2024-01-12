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Защита обжалует арест Сергея Удальцова

Адвокат Аграновский: арест Удальцова будет обжалован, оснований для него не было

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Защита координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова намерена обжаловать его арест. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

«Мы не согласны с обвинением, обжаловать обязательно будем, оснований для взятия под стражу не было», — сказал Аграновский.

12 января Басманный суд арестовал Сергея Удальцова до 15 февраля. Координатор «Левого фронта» проходит подозреваемым по делу об оправдании терроризма. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Удальцов не согласен с выдвинутыми против него обвинениями. Он заявил, что поводом для преследования стали его посты в соцсетях в поддержку членов марксистского кружка из Уфы.

11 января в дом к Удальцову пришли с обыском.

Против него возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ).

Ранее Тверской суд Москвы постановил назначить координатору общественного движения «Левый фронт» Сергею Удальцову 40 часов обязательных работ за нарушение порядка проведения митинга.

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