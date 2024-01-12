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В Челябинской области мужчина обнялся со знакомым и получил перелом лопатки

В Еманжелинске мужчина во время объятий со знакомым сломал лопатку

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Depositphotos

В Челябинской области мужчина попал в больницу из-за того, что неудачно обнялся со знакомым в новогоднюю ночь. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу клинической больницы региона.

Инцидент произошел в Еманжелинске. Во время празднования 66-летний россиянин обнялся с гостем и спустя время почувствовал боль. Мужчина не придал ситуации значения и подумал, что сильной травмы у него нет.

«Ну, больно и больно, пройдет, как всегда бывает», – поделился пациент.

В больницу он обратился только 6 января. Медики впервые столкнулись с такой ситуацией, так как для перелома лопатки нужна сильная нагрузка. Специалисты оказали россиянину необходимую помощь. В скором времени его выпишут.

Ранее в Забайкалье конь проломил голову школьнику.

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