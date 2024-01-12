В Москве наградили участников конкурса журналистов

На конкурсе журналистов «Совет Федерации – палата регионов» мнение искусственного интеллекта (ИИ) во многом совпало с мнение других участников жюри, сказал во время награждения первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Благодарю Совет Федерации и лично Валентину Ивановну, за возможность нашему сервису GigaChat быть в составе жюри конкурса, это новый очень интересный опыт для нас. И нам приятно, что мнение искусственного интеллекта во многом совпало с мнением других участников жюри. Россия находится среди передовых стран по уровню развития AI. У нас есть компании, которые его драйвят и, конечно, наши парламентарии, которые уделяют этому очень большое значение. Это то, что помогает нам и всей стране двигаться вперёд и развивать эту важную сегодня технологию», — сказал он.

Ведяхин добавил, что конкурс журналистов помогает выявлять и поощрять лучшие журналистские таланты.

Как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, использование ИИ при оценке работ оказалось полезным.

«Голос искусственного интеллекта пока не был главным, но учитывался при принятии коллегиального решения, добавила она, назвав опыт интересным», — сказала она.

Конкурс для журналистов проводится во второй раз при поддержке Союза журналистов России. В этом году технологическим партнером конкурса стал Сбер. В состав жюри была включена нейросетевая модель Сбера GigaChat.

Всего участники конкурса представили более 250 работ. Заявки принимались до 1 декабря 2023 года в четырех номинациях: «В фокусе — Совет Федерации», «В центре внимания», «Год в жизни страны», «Журналистика. Новые лица».

Победители конкурса получили подарки от Совета Федерации и умные колонки от Сбера.