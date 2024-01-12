Врач рассказал, какую рыбу можно есть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует отдать предпочтение жирным сортам рыбы, к примеру, лососю, макрели, сельди или форели. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал врач-кардиолог Игорь Видяскин. Он также предупредил, что соленая рыба противопоказана гражданам с болезнями сердца.

«В соленой рыбе много натрия — основного компонента поваренной соли. Он повышает давление, задерживает жидкость в организме, из-за чего появляются отеки», — отметил врач.

Он добавил, что регулярное употребление рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, по его словам, положительные эффекты проявляются в том случае, если рыба заменяет собой продукты, богатые животными жирами.

Врач-кардиолог Оксана Нилова до этого отмечала, что факторами риска, которые могут спровоцировать заболевания сердца, являются курение, артериальная гипертония, ожирение и метаболический синдром.

Ранее кардиолог назвала симптомы приближающегося инфаркта.