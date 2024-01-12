В Польше проведут фестивали для «углубления представления» о США

Посольство США в Варшаве объявило открытый конкурс для выбора организаций, которые проведут в Польше культурные фестивали. Целью их организации обозначено углубление представления о США и стремление «наладить связь» с новым поколением, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Речь идет о кино-, музыкальных, научных и других фестивалях, в которых, по планам, будут участвовать американские эксперты и артисты. Победившей в конкурсе организации выдадут грант на проведение мероприятий. Предполагается, что по итогам фестивалей у населения сформируется более глубокое представление об Америке. Также в документе отмечается среди целей укрепление демократических принципов и налаживание связей с представителями нового поколения и влиятельными фигурами. Ориентированы мероприятия будут на аудиторию от 18 до 35 лет.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, подобные мероприятия проводятся с целью создать антироссийские настроения.

«Это очередной транш для того, чтобы проводить работу среди польской молодежи по накачиванию ее очередной порцией русофобии», — заявил эксперт, добавив, что подобную работу власти США ведут в Польше уже давно.

Напомним, замгоссекретаря США по европейским делам Джеймс О'Брайен заявил, что США хотели бы лидерства Польши в Евросоюзе. Также он сообщил о намерении американских властей укреплять контакты с Варшавой и заключить больше соглашений.

Ранее в США прокомментировали арест экс-министра МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика.