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На Украине вдвое выросло число непригодных к военной службе

НАПК Украины: в 2023 году негодными к службе признали 7% прошедших комиссию

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Reuters

За два года на Украине стало вдвое больше граждан, непригодных к военной службе по тем или иным основаниям. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины.

Согласно данным агентства, за девять месяцев 2023 года непригодными к службе в рядах ВСУ были признаны 7% от общего числа проходивших комиссию, в то время как в 2021 году этот показатель не превышал 3%.

Больше всего непригодных к службе (показатели доходят до 20%) выявлено в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях Украины, а также Киеве.

12 января на Украине рассказали об изменениях в законе о призыве в ряды ВСУ. Одной из наиболее резонансных правок станет отмена рассылки обязывающих повесток по электронной почте.

В тот же день стало известно, что власти Львова решили доплачивать $1,3 тыс. каждому, кто подпишет контракт с ВСУ.

Ранее в офисе Зеленского призвали срочно принять непопулярный закон о мобилизации.

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