Минобороны Индии обнаружило пропавший восемь лет назад самолет Ан-32 ВВС

Обломки пропавшего восемь лет назад самолета Ан-32 ВВС Индии были обнаружены у индийского побережья на глубине более трех километров, передает РИА Новости, ссылаясь на минобороны страны.

Самолет пропал над Бенгальским заливом 22 июля 2016 года в ходе боевого задания. На его борту находились 29 человек. Крупномасштабные поисково-спасательные операции не помогли тогда обнаружить ни пропавшего персонала, ни обломков самолета.

«Национальный институт океанических технологий, действующий под эгидой министерства наук о Земле, недавно развернул автономный подводный аппарат с возможностью глубоководных исследований в последнем известном местонахождении пропавшего Ан-32», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что поиск велся на глубине 3400 метров с использованием специальной аппаратуры. На полученных изображениях видны обломки разбившегося самолета на морском дне примерно в 310 километрах от побережья Ченнаи. Анализ снимков показал, что обломки принадлежат самолету Ан-32.

6 января представитель Военно-морских сил (ВМС) Индии командующий Вивек Мадхвал сообщил об освобождении экипажа сухогруза Lila Norfolk, который накануне был захвачен пиратами у побережья Сомали.

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