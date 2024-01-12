Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны Индии обнаружило пропавший восемь лет назад самолет Ан-32 ВВС

Пропавший восемь лет назад самолет Ан-32 ВВС Индии обнаружили на дне моря

close
100%
Shutterstock/Joe Ravi

Обломки пропавшего восемь лет назад самолета Ан-32 ВВС Индии были обнаружены у индийского побережья на глубине более трех километров, передает РИА Новости, ссылаясь на минобороны страны.

Самолет пропал над Бенгальским заливом 22 июля 2016 года в ходе боевого задания. На его борту находились 29 человек. Крупномасштабные поисково-спасательные операции не помогли тогда обнаружить ни пропавшего персонала, ни обломков самолета.

«Национальный институт океанических технологий, действующий под эгидой министерства наук о Земле, недавно развернул автономный подводный аппарат с возможностью глубоководных исследований в последнем известном местонахождении пропавшего Ан-32», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что поиск велся на глубине 3400 метров с использованием специальной аппаратуры. На полученных изображениях видны обломки разбившегося самолета на морском дне примерно в 310 километрах от побережья Ченнаи. Анализ снимков показал, что обломки принадлежат самолету Ан-32.

6 января представитель Военно-морских сил (ВМС) Индии командующий Вивек Мадхвал сообщил об освобождении экипажа сухогруза Lila Norfolk, который накануне был захвачен пиратами у побережья Сомали.

Ранее ученые придумали решение для проблемы грязного воздуха в столице Индии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами