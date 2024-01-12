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В Новочеркасске произошла авария в канализационном коллекторе

Губернатор Голубев заявил об аварии в канализационном коллекторе в Новочеркасске

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Depositphotos

В Новочеркасске произошла авария в канализационном коллекторе, аварийные службы работают над ликвидацией повреждения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Идут работы по ликвидации аварии на канализационном коллекторе диаметром 800 мм», — написал глава региона.

По информации Голубева, в коллекторе на глубине 7,5 метра образовался провал протяженностью 6 метров. Инцидент случился в районе ул. Привокзальной. В настоящее время несколько аварийных бригад из Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Азова и Таганрога работают над ликвидацией повреждения.

«Несмотря на ЧС, водоснабжение и водоотведение жителей города осуществляется в штатном режиме», — подчеркнул он.

Городские власти пообещали своевременно информировать жителей о ходе работ над устранением аварии.

В ноябре глава городской администрации Новочеркасска Юрий Лысенко сообщал, что на водоводе в Ростовской области произошла авария.

Ранее взрыв газа произошел в доме в Новочеркасске.

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