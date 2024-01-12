В Новочеркасске произошла авария в канализационном коллекторе, аварийные службы работают над ликвидацией повреждения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«Идут работы по ликвидации аварии на канализационном коллекторе диаметром 800 мм», — написал глава региона.
По информации Голубева, в коллекторе на глубине 7,5 метра образовался провал протяженностью 6 метров. Инцидент случился в районе ул. Привокзальной. В настоящее время несколько аварийных бригад из Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Азова и Таганрога работают над ликвидацией повреждения.
«Несмотря на ЧС, водоснабжение и водоотведение жителей города осуществляется в штатном режиме», — подчеркнул он.
Городские власти пообещали своевременно информировать жителей о ходе работ над устранением аварии.
В ноябре глава городской администрации Новочеркасска Юрий Лысенко сообщал, что на водоводе в Ростовской области произошла авария.
Ранее взрыв газа произошел в доме в Новочеркасске.