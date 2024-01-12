Собаководам рассказали, как не потерять питомца в темное время суток

Чтобы собака не потерялась в темное время суток, необходимо не только позаботиться о чипе или gps-ошейнике, но и использовать специальные аксессуары, такие как маячки или светоотражатели. Об этом в эфире «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Светящиеся ошейники продаются как дополнение к основному ошейнику. Они представляют собой просто светящуюся ленту, к которой нельзя пристегнуть поводок. Также можно найти и полноценный ошейник с карабином. Как и маячки, ошейники имеют множество режимов: они могут гореть одним цветом, мигать или менять цвета», — рассказал Голубев.

Он добавил, что владельцам активных питомцев следует использовать светящиеся мячики и диски для бросания.

До этого Голубев рассказал, как обезопасить питомца во время зимней прогулки. Перед выходом из дома эксперт посоветовал разогреть собаку игрой. На улице, по его словам, важно осматривать лапы питомца, поскольку в мороз существует вероятность, что животное не почувствует боли и продолжит опираться на поврежденную конечность, нанося ей еще больший вред.

Ранее кинолог посоветовал во время прогулки с собакой не отвлекаться на решение рабочих вопросов, аудиокниги и важные телефонные разговоры.