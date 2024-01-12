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Удальцов назвал поводом к уголовному делу посты в поддержку членов марксистского кружка

Лидер «Левого фронта» Удальцов отверг обвинения в оправдании терроризма

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов не согласен с выдвинутыми против него обвинениями. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. где рассматривается ходатайство об аресте Удальцова.

«Те обвинения, которые предложены следствием, иначе как бредом назвать не могу. Следствие говорит, что я размещал посты в поддержку ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм. Они были участниками марксистского кружка, следствие трактует марксизм как терроризм», — сказал Удальцов.

11 января сотрудники Следственного комитета задержали Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма.

12 января стало известно, что в суд поступило ходатайство следователей с требованием избрать Удальцову меру пресечения в виде заключения под стражу.

В марте 2022 года Удальцова задерживали в Москве за опрос о специальной военной операции России на Украине.

Ранее Тверской суд Москвы постановил назначить Удальцову 40 часов обязательных работ.

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