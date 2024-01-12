Екатеринбурженка, которая вывела сына на мороз без обуви, раскаялась в случившемся

Екатеринбурженка, отправившая сына гулять в мороз без обуви, признала свою вину и раскаялась в случившемся. Об этом сообщает E1.RU.

Женщина рассказала, что ее сын занимается хоккеем и имеет серьезную спортивную подготовку, передает издание. По ее словам, мальчик закален и с ним «ничего не случится», потому что на ледовой арене всегда прохладно. Россиянка отметила, что подобный инцидент произошел впервые.

«Я сама в этом виновата, и больше такого не повторится однозначно», — заявила мать ребенка.

Инцидент произошел в Солнечном микрорайоне города Екатеринбург. Прохожие заметили женщину с мальчиком, который выгуливал собаку в одних носках. После этого мать несовершеннолетнего забрали в Следственный комитет.

Ранее в Кемеровской области мальчик поссорился с матерью и босиком сбежал из дома.