Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова арестовали по решению Басманного суда Москвы, сообщает ТАСС.
«Заключить Удальцова под стражу до 15 февраля», — зачитала решение судья Евгения Николаева.
Столичный суд по просьбе следствия рассмотрел ходатайство об аресте в закрытом режиме. По мнению обвинения, документы для обоснования заключения под стражу являются тайной, которая охраняется законом страны.
Следователи выступали с требованием избрать задержанному арест. Сам активист на заседании суда вину не признал.
Утром 11 января к Удальцову пришли с обыском. Сотрудники Следственного комитета задержали активиста по делу об оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России).
По словам его адвоката Виолетты Волковой, позиция обвинения основана на посте активиста в соцсетях. Сам Удальцов позже уточнил, что речь идет о постах «в поддержку ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм». В случае обвинительного приговора ему грозит до семи лет лишения свободы.
В марте 2022 года Удальцова задерживали в Москве за проведение опроса среди граждан о военной операции России на Украине.
Сергей Удальцов — основатель общественного движения сторонников социализма «Левый фронт». Его супруга — депутат Госдумы Анастасия Удальцова.
Ранее были раскрыты новые детали уголовного дела против Удальцова.