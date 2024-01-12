Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова арестовали по решению Басманного суда Москвы, сообщает ТАСС.

«Заключить Удальцова под стражу до 15 февраля», — зачитала решение судья Евгения Николаева.

Столичный суд по просьбе следствия рассмотрел ходатайство об аресте в закрытом режиме. По мнению обвинения, документы для обоснования заключения под стражу являются тайной, которая охраняется законом страны.

Следователи выступали с требованием избрать задержанному арест. Сам активист на заседании суда вину не признал.

Утром 11 января к Удальцову пришли с обыском. Сотрудники Следственного комитета задержали активиста по делу об оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России).

По словам его адвоката Виолетты Волковой, позиция обвинения основана на посте активиста в соцсетях. Сам Удальцов позже уточнил, что речь идет о постах «в поддержку ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм». В случае обвинительного приговора ему грозит до семи лет лишения свободы.

В марте 2022 года Удальцова задерживали в Москве за проведение опроса среди граждан о военной операции России на Украине.

Сергей Удальцов — основатель общественного движения сторонников социализма «Левый фронт». Его супруга — депутат Госдумы Анастасия Удальцова.

Ранее были раскрыты новые детали уголовного дела против Удальцова.