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В России выявили десятки миллионов оформленных с нарушениями мобильных номеров

«Ведомости»: Роскомнадзор выявил 43 млн нарушений при оформлении сим-карт

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Depositphotos

Роскомнадзор (РКН) за 2023 год выявил 43 млн мобильных номеров абонентов российских операторов связи, которые были оформлены с нарушениями. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на РКН.

«42 млн номеров операторы уже внесли достоверные сведения. С сентября по декабрь 2023 года операторы связи прекратили оказание услуг по более чем 600 тыс. номеров с неустановленными владельцами», — отметили в ведомстве.

В Роскомнадзоре указали, что в 2022 и 2023 годах ведомство и министерство внутренних дел провели около 200 мероприятий, в результате чего было изъято более 78 тыс. «серых» сим-карт. В апреле 2023 операторы связи стали массово рассылать абонентам уведомления с просьбой подтвердить свои паспортные данные. В августе 2023 Роскомнадзор начал блокировать номера без идентификации личности.

До этого специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов заявлял, что на «Госуслугах» может появиться информация о зарегистрированных на граждан сим-картах. С такой инициативой выступало Минцифры, отмечая, что это позволит пользователям проверять, не используется ли их старый номер мошенниками.

Ранее Бастрыкин заявил, что нужно принять допмеры по запрету продажи «серых» сим-карт.

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