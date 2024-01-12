Депутат назвал прокуратуру главным механизмом защиты прав россиян

Прокуратура является важнейшим институтом российского государства. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Мы должны быть благодарны работникам прокуратуры за то, что избавились от беспредела девяностых годов. Мы знаем, что прокуратура принимала самое деятельное участие в наведении порядка в сфере борьбы с коррупцией, а также в очищении правоохранительных органов и в защите прав граждан», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что прокуратуре доверяет абсолютное большинство граждан Российской Федерации.

«На вопросы о том, если ваши права нарушены, куда вы обратитесь, многие отвечают, что готовы обращаться именно в прокуратуру. Потому что доверяют и моральным качествам, и профессионализму», — добавил Матвейчев.

Он уточнил, что об этом свидетельствует количество обращений в ведомство. По его словам, люди это постоянно делают, а прокуроры отрабатывают эти запросы.

«Я сам, как депутат Госдумы, тоже очень часто общаюсь с прокуратурой, направляю туда запросы, и мне в принципе не на что пожаловаться. Прокуратура всегда значит, отрабатывает эти запросы, своевременно реагирует, никогда не пропускает сроки, вот, и по существу всегда отвечает на поставленные вопросы, а также помогает в решении проблем», — заявил депутат.

По его мнению, прокуратура в стране является главным механизмом защиты прав граждан. Он уточнил, что ведомство держит под контролем самые резонансные дела, самые серьезные преступления, случаи, которые волновали общественность.

«Как правило, расследование заканчивается в большинстве случаев позитивно, то есть никто не уходит от возмездия. Поэтому в День работника прокуратуры можно только поздравить с имеющимися результатами», — заключил Матвейчев.

Напомним, в России День работника прокуратуры отмечается ежегодно 12 января. Поздравление президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля. Он отметил, что работа прокуроров всегда заметна и за каждым их решением стоят восстановленные права и вера людей в закон и справедливость.