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Стало известно, за что женщина в Екатеринбурге заставила сына гулять без обуви

RT: мать босого ребенка в Екатеринбурге наказывала его за долгую прогулку с собакой

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Заставившая сына гулять без обуви жительница Екатеринбурга хотела проучить его. Женщина разозлилась на ребенка за то, что он слишком долго гулял с собакой, из-за чего у нее могли замерзнуть лапы, рассказали RT жильцы дома, рядом с которым было снято видео с босым ребенком.

По словам очевидцев, женщина говорила мальчику, что, находясь зимой на улице без обуви, он поймет, что чувствовала собака во время прогулки. При этом мать кричала на сына, а тот плакал. Босиком на снегу он, по словам жильцов, провел не менее пяти минут.

Напомним, в Екатеринбурге накануне сняли на видео, как по улице гуляет ребенок без обуви вместе с мамой и собакой. Полиция города установила личность женщины, рассказал «Газете.Ru» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, добавив, что инцидентом будут заниматься правоохранители и комиссия по делам несовершеннолетних.

В одном из регионов России ребенок ранее поссорился с матерью и сбежал из дома босиком в домашней одежде.

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