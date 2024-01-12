Мигранты устроили поножовщину у склада в Петербурге

В Петербурге мигранты устроили драку с поножовщиной у склада. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 10 января возле склада на Московском шоссе. Предварительно, на сотрудника Wildberries, который является гражданином Азербайджана, напал его знакомый.

Между мужчинами произошла драка, в результате которой сотрудник маркетплейса получил ножевое ранение груди. Его госпитализировали в НИИ Джанелидзе.

Сообщается, что нападавший также обращался за медицинской помощью, однако госпитализация ему не потребовалась. Его задержали в квартире дома на набережной реки Фонтанки. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее неизвестный пырнул мужчину ножом в горло и скрылся с места преступления в Екатеринбурге.