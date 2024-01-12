Онколог назвал самый опасный вид рака для молодых россиян

Среди молодых людей самым распространенным и опасным видом рака является рак толстой или прямой кишки, рассказал руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе. Причины такой ситуации и факторы, провоцирующие заболевание, до сих пор не удалось обнаружить, заявил он в интервью НСН.

«Колоректальный рак (рак толстой или прямой кишки) самый распространенный у молодых людей. Например, рак легкого проще изучать, так как там есть определенные факторы, которые влияют, например, курение. А почему это происходит в отношении колоректального рака, мы не знаем», — пояснил врач, добавив, что американские врачи также не знают причин появления рака у молодых людей.

Вопрос развития рака толстой кишки у молодых россиян сейчас изучается в рамках специального проекта, добавил Заридзе. По его словам, одна из гипотез – влияние на процесс развития рака бактериального содержимого толстой кишки.

«У нас нет данных и исследований о том, что может вызвать рак в молодом возрасте», — заключил онколог.

Напомним, также онкологи предупреждают, что у молодых людей чаще всего рак обнаруживается на поздних стадиях из-за их беспечности. Люди в возрасте до 40 лет, по их словам, не проходят ежегодную диспансеризацию или обращаются за медпомощью, когда симптомы уже невозможно игнорировать.

Ранее врачи назвали симптомы рака желудка, которые можно обнаружить во время еды.