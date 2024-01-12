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Следствие требует ареста координатора «Левого фронта» Удальцова

В суд поступило требование следствия об аресте задержанного Удальцова

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В суд поступило ходатайство следователей с требованием избрать задержанному координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде агентству сообщили, что время рассмотрения ходатайства пока не назначено.

Утром 11 января Удальцов сообщил, что к нему пришли с обыском. Позже его адвокат Виолетта Волкова сообщила, что сотрудники СК задержали координатора «Левого фронта». Удальцов проходит подозреваемым по делу об оправдании терроризма. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

По словам адвоката, Удальцова обвиняют в оправдании терроризма из-за поста в соцсетях, при этом неизвестно, какой пост и какая именно соцсеть имеются в виду.

В марте 2022 года Удальцова задерживали в Москве за опрос о военной операции России на Украине.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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