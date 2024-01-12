В России предложили сделать еще один зимний праздник нерабочим

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин предложил сделать Старый новый год в России выходным. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это поможет жителям страны устроить себе небольшую разгрузку от трудовых будней после затяжных праздников. Он обратил внимание, что для россиян этот праздник имеет важное значение не менее чем Новый год, поэтому многие, несмотря на рабочие будни, готовят торжественный стол и приглашают гостей.

Такого же мнения придерживается специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Она считает, что для многих Старый Новый год — отличный повод еще раз поздравить близких, вручить подарки и создать праздничное настроение.

Что касается подарков, то, по ее словам, необязательно дарить что-то дорогостоящее. Для старого Нового года подойдут небольшие сувениры, сладости и т.д., заключила психолог.

Согласно исследованию ВЦИОМ, больше половины россиян (58%) планируют отмечать старый Новый год. При этом 38% респондентов не смогли ответить на вопрос о происхождении праздника. Среди граждан в возрасте до 25 лет этот показатель составил 73%.

Ранее сообщалось, что всех россиян ожидает морозная погода на старый Новый год.