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Число занятых в столичной туротрасли специалистов превысило 500 тысяч человек

В Москве число специалистов, занятых в туротрасли, превысило 500 тысяч человек

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Число специалистов, занятых в московской туристической отрасли, в 2023 году превысило 500 тысяч, что на 25% больше аналогичного показателя в 2022 году. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по туризму.

«Сегодня каждое 14-е рабочее место в столице связано с индустрией туризма и гостеприимства. Специалисты отвечают за размещение путешественников, трансфер, экскурсионную и культурную программу, питание и многое другое», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что Москва не только помогает специалистам в повышении квалификации, но и организует обучающие программы для молодежи.

В конце декабря председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов на презентации Национального туристического портала Russia.travel заявил, что за девять месяцев 2023 года прирост туристов в Москве составил 25%.

Ранее стало известно, где россияне планируют отдыхать в январе.

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