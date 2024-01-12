Названы продукты, которые можно вырастить в своей квартире зимой

В зимний период россияне могут вырастить у себя в квартире зеленый лук, свекольную ботву, петрушку и сельдерей. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

По его словам, для выращивания лука достаточно посадить в земли прорастающие луковки и поставить их на подоконник, куда будет попадать свет. Он уточнил, что это позволит сэкономить на покупке зеленого лука, в котором содержится большее количество витамина C, чем в репчатом.

«Еще можно делать выгонку петрушки, то есть будет у вас зелень петрушки из корня петрушки, а также сельдерея и свеклы. Если у вас есть какая-то ненужная свекла, которую не хочется варить и резать, вы можете ее посадить, и она даст свежие листочки. Они молодые, очень нежные. И у вас гарантированно будут витамины на столе», — заключил Туманов.

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