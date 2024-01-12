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Повар раскрыл секреты приготовления макарон и пельменей

Повар Соколов: соль поможет макаронам и пельменям не слипаться

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Pixabay

Использование большого количества воды поможет избежать слипания макарон в процессе варки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал повар Никита Соколов.

«На одну порцию макарон обычно используют 1 л воды. Также соль помогает продуктам не слипаться. В начале приготовления всегда стоит макароны и пельмени мешать, чтобы они не слиплись. И главное стоит следить за процессом приготовления, стараться их перемешивать каждые две минуты», — посоветовал эксперт.

По его словам, чтобы пельмени не слипались в процессе варки, перед приготовлением лучше их заморозить в течение 10-15 минут.

Диетолог Полина Журавлева до этого говорила, что пельмени могут быть полезным блюдом и даже помочь похудеть, однако для этого лучше всего делать их дома самостоятельно. При приготовлении домашних пельменей лучше использовать более полезную муку – цельнозерновую или гречневую. Хорошее тесто и качественное мясо для фарша делает это блюдо полезным, в том числе для фигуры, считает Журавлева. В таких пельменях, по ее словам, много волокон, минералов и ферментов, которые помогают скинуть лишние килограммы.

Ранее в России выявили самые популярные макаронные изделия.

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