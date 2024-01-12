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Пять рыбаков оказались на оторвавшейся от берега льдине на Байкале

На Байкале от берега оторвалась льдина с пятью рыбаками

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Depositphotos

На Байкале пять рыбаков оказались на оторвавшейся от берега льдине. Об этом сообщает Telegram-канал »АТВ».

По предварительной информации Telegram-канала, инцидент произошел примерно в 400 метрах от суши вблизи села Выдрино. От берега оторвалась льдина, на которой находится пять человек.

Сообщается, что на место выехали спасатели. Прочие детали с обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого на Абаканской протоке в Красноярске отколовшуюся от берега льдину с тремя детьми едва не унесло течением. Двое мальчиков сумели подтолкнуть льдину к берегу и самостоятельно выбрались на берег, однако находившаяся с ними девочка испугалась прыгать в воду.

Ранее в Новосибирске девушка на сап-серфе спасла тонущего шестилетнего мальчика.

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