В Германии продолжаются протесты фермеров

Продолжающиеся протесты немецких фермеров из-за планов по сокращению субсидий на топливо способны значительно усугубить кризис во власти ФРГ. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Германии прекратили работать машинисты грузовых и пассажирских поездов, а фермеры начали блокировать дороги.

В материале говорится, что протесты проходят на фоне рекордно низкого рейтинга канцлера Олафа Шольца, также упали рейтинги коалиционных партий.

Политолог Алексей Макаркин заявил агентству, что у Шольца сейчас очень сложная ситуация, так как его обвиняют во всех экономических проблемах.

По его мнению, протесты сами собой не прекратятся, и правительству Германии придется выделять дополнительные средства из бюджета и поддержать аграриев.

При этом доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин заявил, что в целом немцы очень требовательные и реагируют «на любую мелочь», в том числе на неубранный снег или яму на шоссе. Он считает, что к каким-либо серьезным потрясениям протесты не приведут и Шольц вряд ли уйдет в отставку.

Канцлер ФРГ примет определенные меры, показав, что не просто так получает зарплату, подчеркнул он и добавил, что в Германии уличная активность обычно не доводит до смены правительства.

11 января Шольц отказался выйти к фермерам.

Ранее в Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов.