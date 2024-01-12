Врач назвал продукты, которые помогут защититься от коронавируса

Специи могут помочь укрепить иммунитет для защиты от коронавируса, рассказал kp.ru врач–аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

«Куркумин, другие пряности, карри, перец умеренно раздражают слизистую, к ней приливает кровь, а кровь содержит интерфероны, защитные белки и клетки иммунной системы, тем самым повышается иммунитет. На Руси, кстати, это издавна использовалось в таком напитке как сбитень: он теплый, с пряными травами, на меду. Вкусно, плюс, так сказать, побочный иммунологический эффект, усиление иммунного ответа на слизистых», — отметил эксперт.

Помимо этого, помощь организму в борьбе с вирусами могут оказать овощи, фрукты, растительные масла и орехи. Он пояснил, что растительные продукты богаты клетчаткой, которая позволяет выводить токсины и благоприятно воздействует на иммунную систему. Кроме того, в этих продуктах содержатся пребиотики и лектины, также влияющие на иммунитет.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов до этого советовал включать в рацион не только мясные и молочные продукты, но и растительные масла, орехи, рыбу, авокадо, чтобы поддерживать иммунитет.

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