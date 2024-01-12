Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач назвал продукты, которые помогут защититься от коронавируса

Врач Болибок: специи и овощи помогут защититься от коронавируса

close
100%
Depositphotos

Специи могут помочь укрепить иммунитет для защиты от коронавируса, рассказал kp.ru врач–аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

«Куркумин, другие пряности, карри, перец умеренно раздражают слизистую, к ней приливает кровь, а кровь содержит интерфероны, защитные белки и клетки иммунной системы, тем самым повышается иммунитет. На Руси, кстати, это издавна использовалось в таком напитке как сбитень: он теплый, с пряными травами, на меду. Вкусно, плюс, так сказать, побочный иммунологический эффект, усиление иммунного ответа на слизистых», — отметил эксперт.

Помимо этого, помощь организму в борьбе с вирусами могут оказать овощи, фрукты, растительные масла и орехи. Он пояснил, что растительные продукты богаты клетчаткой, которая позволяет выводить токсины и благоприятно воздействует на иммунную систему. Кроме того, в этих продуктах содержатся пребиотики и лектины, также влияющие на иммунитет.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов до этого советовал включать в рацион не только мясные и молочные продукты, но и растительные масла, орехи, рыбу, авокадо, чтобы поддерживать иммунитет.

Ранее врач объяснил, почему россияне часто болеют в этом сезоне.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами