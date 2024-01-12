ФСБ: сотрудник завода в Пензенской области признался, что хотел передать данные Польше

Задержанный сотрудник завода в Пензенской области заявил, что хотел передать данные об объекте Польше в обмен на предоставление ему политического убежища. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео допроса мужчины ФСБ.

«Планировал за предоставление мне политического убежища передать им данные о государственном предприятии, режимном объекте, где я работаю. Данные об объеме производства, о нахождении, месторасположении цехов, электроподстанций. По электроподстанциям, чтобы если будут наноситься удары, чтобы удары именно по ним, по цехам», — цитирует его слова агентство.

Мужчина рассказал, что хотел передать все эту информацию из Казахстана, чтобы было безопаснее. Задержанный также собирался привлечь к дальнейшей передаче информации сотрудников завода с доступом к гостайне, подчеркивает агентство.

На видеозаписи ФСБ в квартире задержанного, как пишет РИА Новости, демонстрируется «одежда с символикой западных стран, а также шевронами НАТО», конституция Польши, самоучитель украинского языка и коллекция американских автомобильных номеров.

До этого сообщалось, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

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